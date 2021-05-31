Аграрии Ставрополья соберут 350 тонн земляники с открытого грунта в 2021 году

Во время совещания губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и членов правительства региона обсудили темпы развития АПК. В частности, говорили об уборочной кампании земляники с открытого грунта. В 2021 году аграрии хотят собрать 350 тонн ягод.

На сегодняшний день уже отгрузили 7 тонн. Урожай уходит на внутренние рынки региона: в магазины, базы, базары и хозяйства. Но также многие области заказывают партии земляники у Ставропольского края. Например, в Екатеринбурге запросили 6 тонн.

- Развитие отрасли стимулирует государство: в прошлом году ягодоводы благодаря господдержке в размере 5,5 млн рублей смогли компенсировать до 47% понесенных затрат. В этом году на эти цели выделено 4 млн рублей, - заявил и.о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.