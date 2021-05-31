Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов стал самым читаемым в сети градоначальником

Глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов стал самым успешным блогером-градоначальником Ставропольского края. Анализировались активность как самого Ворошилова, так и активность подписчиков.

Так, если посмотреть на все результаты исследования, то у 18 мэров медийный рейтинг снизился, у 12 - увеличился. Два градоначальника удержали свои позиции на прошлом уровне. На этом фоне подписчики стали более активны: в 23 аккаунтах увеличилось количество лайков, в 9 - снизилось.

На втором месте стоит глава Невинномысска Михаил Миненков, а на третьем - глава Александровского городского округа Любовь Маковская.

Поясним: региональные власти уделяют большое внимание взаимодействию с населением через социальные сети. Так, о многих проблемах региона жители пишут непосредственно главам администраций. Это намного быстрее, чем ожидание личного приема и пр.

Исследование провело агентство "Рейтинг.Победа26".