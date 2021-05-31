В Туркменском округе Ставрополья починят 11 км дорог за 66 миллионов рублей

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства Ставропольского края сообщила, что в 2021 году в Туркменском городском округе починят 11 километров местных дорог. На эти цели из дорожного фонда региона выделили 66 миллионов рублей.

- Работы пройдут в аулах Куликовы Копани, Шарахалсун, в селах Камбулат, Летняя Ставка, Кендже-Кулак и Овощи. Также обновят участок подъездной дороги к селу Казгулак, - сказано в сообщении ведомства.

Также в министерстве отметили, что дороги здесь находятся в совсем плохом состоянии, многие разрушены наполовину. Но у местных жителей не было выбора, ведь это - единственные дороги, которые соединяют села с городами.

Напомним, Ставропольский край активно реализовывает план по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".