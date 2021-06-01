На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 36 человек

За сутки на Ставрополье ковид подтвердился у 36 местных жителей. Число зараженных достигло 54869. За вчерашний день от ковида скончались 6 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших в регионе достигло 1514. За вчерашний день выздоровели 52 пациента. Всего в крае уже около 52 тысяч человек смогли победить болезнь.

Каждый день продолжается тестирование на COVID-19, всего выполнено 1 миллион 859 тысяч исследований. С заболевшими работают врачи.

- Единственный способ противостоять пандемии – это вакцинация. Иммунизация бесплатна и доступна для всех. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к жителям региона.