В Буденновске 14-летняя школьница попала под колеса грузовой ГАЗели

Инцидент произошел 31 мая, около 07:30, на улице Промышленная Буденновска. Водитель грузовой ГАЗели сбил девушку, которая двигалась по краю проезжей части навстречу транспорту.

С травмой головы 14-летняя школьница госпитализирована. За рулем ГАЗели был 23-летний местный житель. В момент ДТП он был трезв. Как выяснилось, девочка шла на прогулку с другими детьми.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.