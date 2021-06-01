В Ставрополе магазин итальянских тканей «Батист» объявляет скидки 40%

Магазин находится в Ставрополе, на улице 50 лет ВЛКСМ 16 «И», остановка «Цветочный рынок», торговый центр «Новый Горизонт», 5 или 3 вход, 2 этаж

Покупателей магазина итальянских тканей «Батист» с 4 по 13 июня ждут скидки 40 % на весь ассортимент.

Магазин находится в Ставрополе, на улице 50 лет ВЛКСМ 16 «И», остановка «Цветочный рынок», торговый центр «Новый Горизонт», 5 или 3 вход, 2 этаж. График работы: вторник – пятница с 11:00 до 19:00, суббота-воскресенье с 11:00 до 18:00.

Кстати, в магазине - новое поступление льняных и хлопковых тканей.

Ткани производства Италия славятся своим высоким качеством, натуральным составом и большим разнообразием оттенков. Они подходят для создания трендовых платьев, блуз, юбок, классических рубашек и брюк.

Покупатели могут также оформить доставку понравившихся тканей из магазина «Батист». Более подробно об этом можно узнать по телефону: +79054173095.

Доставка: Почта России, СДЭК. Спешите, акция действует до 13 июня 2021 года.