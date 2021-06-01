Ставрополье вошло в топ-40 регионов России по социально-экономическому развитию

Ставропольский край стал 37- м регионом России по социально-экономическому развитию, сообщило РИА Новости.
Самыми худшими в рейтинге стали республика Тыва и Еврейская автономная область. Сам рейтинг основывается на различных показателях, характеризующих экономическое положение регионов.
И кстати, состав лидеров и аутсайдеров сильно не изменился. Так, верхние строчки занимают крупные финансовые и промышленные центры, а внизу рейтинга — регионы с невысокой степенью индустриализации.
Итак, результаты по нашему региону:
Место по итогам 2020 года – 37.
Интегральный рейтинг по итогам 2020 года, баллы – 39,500
Место по итогам 2019 года – 30.
Интегральный рейтинг по итогам 2019 года, баллы – 47,418.
Так, Ставрополье по сравнению с 2019 годом упал на с 30 места на 37. В целом ситуация в большинстве регионов России по сравнению с 2020 годом ухудшилась.
Специалисты связывают это с пандемией. В этом рейтинге лидирующее место заняла столица нашей страны. Тройку лидеров замыкает Югра.