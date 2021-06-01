В Ставропольском крае пьяный водитель въехал в дерево, погиб пассажир

Прибор показал наличие более 1,4 мг на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе, что считается для мужского организма сильной степенью опьянения

Инцидент произошел 1 июня, около 05:00, на автодороге «Стодеревская – Серноводское - Уваровское» Курского района.

Водитель автомобиля ВАЗ-21120 в пути движения выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево.

41-летний пассажир получил травмы, от которых спустя несколько часов скончался в больнице города Моздока. Водителем оказался 28-летний житель села Русского. В ДТП он не пострадал.

Выяснилось, что мужчина права управления не имел, водительских прав не получал, в момент аварии был пьян. Прибор показал наличие более 1,4 мг на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе, что считается для мужского организма сильной степенью опьянения.

Кроме того, ставрополец уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.