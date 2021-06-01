В Ставропольском крае из-за засухи погибла часть урожая

Фото: пресс-служба Минсельхоз края

Весна этого года в целом порадовала ставропольских аграриев осадками. В большинстве округов запасы продуктивной влаги оцениваются как очень хорошие. Только на востоке Ставрополья отмечается недобор осадков, на ряде агропредприятий уже зафиксировали гибель части посевов от засухи.

Например, в Нефтекумском, Левокумском, Арзгирском районах и округах выпало от 15 до 26 мм осадков, что составляет от 32 до 54% от климатической нормы.

Наихудшие показатели в Новоселицком и Нефтекумском округах: 42 и 32 мм соответственно.

На сегодняшний день сельхозкультуры погибли на площади 5,9 тыс. га, в числе пострадавших – аграрии двух округов, Левокумского и Курского. В Курском округе потери наиболее весомые – посевы пострадали в общей сложности на 4,6 тыс. га. Материальный ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей оценивается ориентировочно в 270 млн рублей.

В 2021 году в Степновском округе застраховано 15% от посевной площади, в Курском – 25%, Буденновском – 30%, Арзгирском – 32%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что, по данным Ставропольского Гидрометцентра, днем 1 июня, а также 2 июня в крае ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветр 20-25 м/с.

В Ставрополе в эти дни прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Жителям региона рекомендуют соблюдать правила безопасности во время неблагоприятных метеорологических явлений.