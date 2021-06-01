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Общество1 июня 2021 13:50

В центре Ставрополя 2 июня несколько домов останутся без воды

Жильцы указанных домов могут подать заявку на подвоз воды по телефону: 13-40
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Ставрополе 2 июня на улице Ленина специалисты проведут плановый капремонт водопровода.

Некоторые дома от улицы Ленина до улицы Розы Люксембург попадут под временное отключение воды.

Так, ограничения будут действовать с 08:30 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба городского ВОДОКАНА. В эти часы не будет вмногоэтажках, частном секторе и административных зданиях по улице Ленина от № 187 и от № 264 до улицы Розы Люксембург.

Жильцы указанных домов могут подать заявку на подвоз воды по телефону: 13-40.