Уралсиб запустил акцию «Активный Cashback» для бизнеса

Фото предоставлено банком Уралсиб

Банк Уралсиб запустил акцию «Активный Cashback» для малого бизнеса, в рамках которой участники смогут получить кешбэк в размере до 2 тысяч рублей за операции по счету.

Как сообщают в банке, участие в акции могут принять как новые, так и уже действующие клиенты, у которых есть дебетовая бизнес-карта. Предприниматели, которые в данный момент уже работают с Уралсибом, получат электронные письма с приглашением. Новым клиентам нужно будет с 1 июня по 21 августа текущего года открыть расчетный счет и получить бизнес-карту в следующих регионах: Тюменской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской, Калининградской, Карельской, Владимировской, Архангельской, Новогородской, Иркутской, Кемеровской, Томской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае.

Далее нужно совершить операции по счету не менее чем на 3500 рублей в течение каждого их трех месяцев расчетного периода. Выплачивать кешбэк участникам акции будут 14 сентября, 14 октября, 16 ноября, 14 декабря, а в 2022 году – 14 января, 15 февраля и 15 марта. Каждый участник сможет получить за операции 1000 рублей на счет, но не более 2000 рублей по всем счетам за весь срок проведения акции.

Более подробную информацию можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»