SKODA: для любителей хоккея и не только

Фото: "СтрелаАвто".

Если вы поклонник ŠKODA и при этом любитель хоккея, то у нас для вас отличная новость. Знаменитый чешский концерн, который уже 29 лет подряд выступает официальным главным спонсором чемпионата мира по хоккею (бренд удерживает мировой рекорд по самому длительному основному спонсорству в истории спортивных чемпионатов мира), приготовил для автолюбителей уникальную серию - ŠKODA HOCKEY EDITION.

Для Чехии, как и для России, хоккей - больше чем командная игра. Обе страны объединяет страсть к победе, большая игра и настоящий драйв!

- Эту любовь к хоккею мы воплотили в серии ŠKODA HOCKEY EDITION, - говорят в компании.

В специальную серию входят впечатляющий ŠKODA KODIAQ с полностью светодиодными фарами, динамичный ŠKODA RAPID в новой экипировке и с кожаным мультирулем и системой климат-контроля Climatronic и недавно присоединившиеся к серии долгожданный ŠKODA KAROQ и абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA.

Все подробности о моделях, сервисном обслуживании и возможности пройти тест-драйв или поучаствовать в акциях можно узнать в «СтрелаАвто» - у официального дилера ŠKODA в Минводах: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1. Тел. +7 (87922) 65353, www.strela-avto.ru

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