Средняя зарплата на Ставрополье составила 33 154 рубля

На Ставрополье средняя зарплата, начисленная сотрудникам в январе-марте 2021, составила 33 154 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстат. Эта сумма увеличилась по сравнению с прошлым годом на 5,5%.

Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился в финансовой и страховой деятельности – 53,8 тыс. рублей; деятельности в области информации и связи - 44,4 тыс. рублей; обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 44,1 тыс. рублей; государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении – 40,6 тыс. рублей; добыче полезных ископаемых – 40,5 тыс. рублей; в профессиональной, научной и технической сферах – 40,4 тыс. рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про вакансии в Ставрополе от 100 тысяч рублей в месяц: кто зарабатывает столько. Так, «КП» собрала некоторые вакансии в Ставрополе от 100 тысяч рублей в месяц.

Одно из самых высокооплачиваемых предложений в Ставрополе стала работа менеджер по зерновым. Зарплата — от 100 до 400 тысяч рублей.

В обязанности входит переговоры по поводу покупки и отгрузки зерновых в Ставропольском и Краснодарском краях. Работодатель предлагает постоянный оклад и процент. Однако работник должен быть очень опытным — более 6 лет стажа: «Без опыта работы даже не писать!»

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