Прокурор Ставропольского края посетил детский дом

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц посетил в Международный день защиты детей детский дом №9. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура СК

Лоренц приехал к детям не с пустыми руками. Воспитанникам вручили ценные подарки. Прокурор поздравил детей с праздником и поблагодарил сотрудников детского дома за труд. Директор показала работникам прокуратуры, как устроена работа учреждения, и обсудила с ними вопросы, связанные с воспитанием детей дошкольного возраста.