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Общество1 июня 2021 18:07

Прокурор Ставропольского края посетил детский дом

Александр Лоренц поздравил детей с праздником
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц посетил в Международный день защиты детей детский дом №9. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура СК

Фото: Прокуратура СК

Лоренц приехал к детям не с пустыми руками. Воспитанникам вручили ценные подарки. Прокурор поздравил детей с праздником и поблагодарил сотрудников детского дома за труд. Директор показала работникам прокуратуры, как устроена работа учреждения, и обсудила с ними вопросы, связанные с воспитанием детей дошкольного возраста.

Фото: Прокуратура СК

Фото: Прокуратура СК