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Происшествия1 июня 2021 19:19

В Дагестане мужчине грозит 20 лет колонии за финансирование боевиков в Сирии

Он долго пытался незаметно выехать из республики и встать в ряды террористов
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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СУ СК России по республике Дагестан сообщило, что против местного жителя возбудили уголовное дело за финансирование террористов. Также он планировал вступить в ряды боевиков в Сирии, но не успел. Подозреваемому 23 года.

По данным следствия, он организовал сбор для террористов в социальных сетях, а деньги переводил через виртуальные кошельки. Таким образом он обеспечил группировку "Исламского Государства" (организация, запрещенная в РФ) более 200 тысячами рублей.

- С апреля 2019 года приискивал возможность, а именно - конспиративные маршруты выезда на территорию Сирии для вступления и принятия участия в международной террористической организации. Однако он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2019 года, - сказано в сообщении пресс-службы.

Теперь подозреваемый может получить до 20 лет колонии по статьям "организация финансирования терроризма" и "приготовление к участию в деятельности террористической организации".

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ингушетии также задержали местного жителя за содействие и участие в террористических группировках.