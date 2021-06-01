Больше 200 рабочих мест появится в территории опережающего развития Невинномысска

Мэрия Невинномысска сообщила, что на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Невинномысск" появится новое предприятие. Это позволит создать дополнительные рабочие места в регионе.

Завод будет изготавливать сухие смеси для строительства. Проект стоит 200 миллионов, здесь требуется 24 рабочих. А уже существующие организации ТОСЭР решили расширить штат сотрудников. В общей сложности добавится больше 200 вакансия для жителей Ставропольского края.

- То, что в крае расширяются и открываются новые производства - хороший знак: мы продолжаем развивать наш Ставропольский край. И предприятия, создающие новые рабочие места на Ставрополье, мы обязательно будем поддерживать в планах роста, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в апреле 2021 года три крупных инвестора разных направлений решили значительно увеличить количество рабочих мест в городе. В общей сложности должны были появиться 727 вакантных мест.