Систему водоотведения Кисловодска улучшат за 2,2 млрд рублей

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края рассказали, что систему водоотведения в Кисловодске модернизируют за 2,2 миллиарда рублей. После улучшения канализации и расширения сети пропускная способность увеличится минимум в два раза.

Работы пройдут по программе "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", которая организована на федеральном уровне. Власти России заинтересованы в развитии всего округа и Ставропольского края в частности.

- Существующий водохозяйственный комплекс города уже не справляется с растущей нагрузкой. Особенно остро стоит вопрос реконструкции основного канализационного коллектора по проспекту Победы, - отметили в министерстве.

Уже сейчас проектируют улучшенную систему водоотведения, деньги на это выделили из федерального и регионального бюджетов. Также в планах строительство второй нити коллектора между Кисловодском и другими городами Кавминвод. Для этого потребуется около 400 миллионов рублей.