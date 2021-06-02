За сутки на Ставрополье коронавирусом заболело 50 человек

За последние сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 50 человек. Всего число зараженных достигло 54919.

За вчерашний день от ковида скончались еще пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования семьям этих людей. Всего в нашем регионе от ковида скончались 1519.

- Защитить здоровье поможет вакцинация. На сегодня в крае прививку сделали более 263 тысяч человек. Будьте внимательны к своему здоровью. Берегите себя и не болейте!- обратился Владимир Владимиров к землякам.