В Ставрополе ЕГЭ сдают 2637 выпускников

В Ставрополе ЕГЭ сдадут 2637 выпускников в 12 экзаменационных пунктах. Так, дети уже сдали 31 мая географию, литературу и химию. А 3 и 4 июня всех ждет обязательный экзамен по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

По самому популярному в этом году предмету – профильная математика, ЕГЭ пройдет 7 июня. 11 июня – история и физика; 15 июня – обществознание;

18 июня – биология и иностранные языки (за исключением раздела «Говорение!»); 21,22 июня – иностранные языки (раздел «Говорение);

24, 25 июня – информатика и ИКТ.

Если выпускник пропустит ЕГЭ по болезни или другой уважительной причине, предусмотрены резервные и дополнительные дни. Последний экзамен добавочного периода пройдет 17 июля.

Во всех пунктах проведения экзаменов на входе измеряют температуру, дежурят медицинские работники.

В аудиториях, где находятся выпускники - работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Все сотрудники находятся в средствах индивидуальной защиты.