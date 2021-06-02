На Ставрополье возбудили дело по факту отравления девушки-подростка наркотиками

На днях жители Ставрополья были взбудоражены появившимися в сети видео, где девушка в неадекватном состоянии не может ответить на вопросы полицейских. Выяснилось, что героиня видео – 16-летняя жительница Благодарного. И ее уже несколько раз видели в сильном опьянении.

- По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ставрополью Игоря Иванова возбудили уголовное дело по факту склонения несовершеннолетней к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Следователи уже назначили ряд судебных экспертиз, допрашивают родственников потерпевшей и очевидцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что эта девушка состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних в районном отделе внутренних дел.