«ЮгСтройИнвест» подарил ставропольским малышам праздник на День защиты детей

Фото: «ЮгСтройИнвест»

В Ставрополе группа компаний «ЮгСтройИнвест» вместе с музейным комплексом «Россия - Моя история» подарили малышам яркий праздник в честь Дня защиты детей.

Ребят развлекали ожившие герои сказок и фильмов — капитан Джек Воробей, русалочка Ариэль и ее верный помощник краб Себастьян. И удивляли научными опытами на криошоу «Юный Химик». Дети веселились на шоу мыльных пузырей и ели мороженое. В завершение маленьких непосед пригласили на показ мультфильма «Огонек Огниво». Праздник прошел на ура. Это видно по фотографиям со счастливыми детскими лицами.

Важно сказать, что не только День защиты детей, но и другие праздники «ЮгСтройИнвест» проводит с жителями микрорайона традиционно одной дружной семьей. Именно поэтому ставропольцы с удовольствием принимают в них участие.