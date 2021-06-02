По дорогам Ставрополья с 15 июня запретят ездить большегрузам. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Там уточнили, что грузовикам запретят передвигаться по некоторым трассам в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса. Если подробнее, то выполнять рейсы крупногабаритный транспорт сможет с 21:00 до 9:00.

Такие правила будут действовать до 15 августа.

Кстати, ограничение не будет распространяться на пассажирские автобусы, а также перевозку грузов для восстановительных работ после чрезвычайных ситуаций и других происшествий и дорожного ремонта.

Тем временем в Пятигорске сегодня, 2 июня, запланировано масштабное ограничение водоснабжения города. В этот день коммунальщики проведут ремонт водовода на улице Смирнова и водопровода на пересечении улиц 3 линия и Саенко.

Подача воды сегодня будет ограничена с 09:00 до 17:00.