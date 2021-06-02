Житель Ставрополья пойдет под суд за неуплату налогов и сокрытие денег

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу об неуплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С 2016 по 2019 года обвиняемый не внес в бюджет России более 168 млн рублей. Кроме того, он скрыл деньги, которыми должны были расплатиться за недоимку по налогам на сумму, превышающую 12 млн рублей. Ущерб от действий лица превышает 180 млн рублей. Его обвиняют в "Уклонении от уплаты налогов путем путем непредставления налоговой декларации и включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в крупном размере" и "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам". Также обвиняемому предъявлен гражданский иск.

Дело передано в Шпаковский районный суд.