В Георгиевском округе 14-летний водитель мопеда сбил трехлетнюю малышку

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 1 июня, около 18:40, на улице Пионерская села Краснокумского Георгиевского городского округа.

Водитель мопеда Омакс не справился с управлением и сбил 3-летнюю девочку, которая гуляла с матерью.

Ребенок получил травму головы, ей назначено амбулаторное лечение. Мопедом управлял 14-летний местный житель. Он рассказал, что не заметил малышку. По факту ДТП проводится проверка.

Сейчас устанавливается степень ответственности участников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.