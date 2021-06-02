Уроженец Ставрополья представит футбольную сборную России на Евро-2020

Уроженца Ставропольского края и вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова включили в состав сборной России по футболу на Евро-2020. Об этом сказано в сообщении команды в Twitter.

В состав также вошли два футболиста, связанных с Северным Кавказом. Это Андрей Семенов из "Ахмата" и уроженец Грозного Магомед Оздоев, играющий за "Зенит".

К слову, Сафонов во вторник дебютировал за сборную, выйдя на замену на 63 минуте. Матч с Польшей закончился ничьей 1:1.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ РОССИИ

Черчесов назвал трех лишних в сборной России

На Евро-2020 не поедут Лунев, Самошников и Евгеньев. Также из национальной команды выбыл Захарян [подробности]