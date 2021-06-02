Старинную штольню 19 века в Железноводске превратят в туристическое «Живое подземелье»

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Штольня из тесаного камня находится на южном склоне горы Железной. Ее, кстати, создал французский гидротехник Жюль Франсуа в 1886 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железноводска.

Так, длина штольни составляет 50 метров. Она ведет вглубь горы для перехвата минеральной воды из водоносной трещины. В конце забоя сделан вертикальный 15-метровый вентиляционный колодец. Выход из него украшен сооружением в виде средневековой башни.

Как рассказал мэр ставропольского курорта Евгений Моисеев, скоро эту штольню 19 века планируют сделать туристическим объектом. Так, она может стать местом подземного царства гор-лакколитов наравне с Провалом на горе Машук в Пятигорске.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ведущего «Модного приговора» не хотели впускать в Провал Пятигорска. Напомним, на днях король моды посетил курорты Кавказских Минеральных Вод.

Известный историк моды пил минеральную моду, фотографировался в домике Лермонтова в Пятигорске, выбирал местные пионы для певицы Надежды Бабкиной, которая в эти дни выступала в регионе.

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