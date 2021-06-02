В Ставрополе проект нового аэропорта прошел госэкспертизу

Фото: Инстаграм губернатора

В Ставрополе начался отбор подрядчика для строительства нового аэровокзального комплекса. Об этом сегодня, 2 июня заявил глава региона.

По словам Владимира Владимирова, проект нового аэровокзального комплекса Ставрополя уже прошел государственную экспертизу.

- Новый аэровокзал общей площадью 5889 квадратных метров – это новый высокий уровень сервиса для путешественников, а главное – пропускная способность аэропорта. Она значительно вырастет, - поделился губернатор.

Теперь, по замыслу проектировщиков, в общей сложности через старый и новый терминалы смогут проходить 520 пассажиров в час.

- За год эта цифра ориентировочно составит более полумиллиона человек, - добавил Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольские аэропорты получили имена. Результаты всероссийского конкурса «Великие имена России» озвучили в эфире федерального телеканала Россия-1. Более 532 тысяч человек проголосовали за имена воздушных гаваней края. Так, аэровокзал Ставрополя назвали в честь полководца Александра Суворова. Его кандидатуру поддержали 75 процентов проголосовавших.