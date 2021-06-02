Более 30 млн рублей ущерба причинили Степновскому району нотариус, работник суда и сотрудник администрации

Главный специалист отдела земельных и имущественных отношений администрации Степновского района Евгений Цыганков, его жена Татьяна, нотариус Татьяна Онишко и начальник канцелярии Степновского районного суда Валентина Самойлова стали фигурантами уголовного дела.

Выяснилось, что Евгений Цыганков вместе со всеми перечисленными героями истории захотел завладеть чужим имуществом.

Он использовал подложные документы, а также совершил мошеннические действия, направленные на незаконное приобретение права на 9 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью более 600 га.

В итоге из-за «операции» этих злоумышленников Степновскому району причинен ущерб в размере более 30 млн рублей.

Против всех подозреваемых было возбуждено 10 уголовных дел.

Евгений Цыганков получил 5,9 лет исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Его жене назначили 3 года 4 месяца лишения свободы условно, со штрафом в размере 60 тысяч рублей.

Самойловой назначили наказание в виде 3 -х лет 4 месяцев лишения свободы условно, со штрафом в размере 50 тысяч рублей. На основании «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности» госпожу Онишко освободили от назначенного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа.