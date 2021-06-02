Пивоваренный завод «Дарьял» стал победителем конкурса «Любимые марки Юга» в номинации «Натуральные продукты Юга России»

«Дарьял» постоянно развивается, модернизируется и расширяет богатый ассортимент своей продукции

Завершился конкурс «Любимые марки Юга». Напомним, он был призван популяризировать марки товаров и услуг, реализуемых в Южном Федеральном и Северо-Кавказском Федеральном округах.

Организаторами конкурса стала «КП». Заявки на участие принимались среди крупнейших компаний и организаций всего Юга страны с ноября 2020 года.

Этот проект успешно охватил Северо-Кавказский Федеральный округ, Краснодарский край, Ростовскую область и Крым. Проголосовать за «любимую марку» можно было на сайте KP.RU.

Конкурс длился до 31 мая. В каждой категории выделили победителя.

Так, в номинации «Натуральные продукты Юга России» победил бренд, представляющий СКФО - «Дарьял». Он хорошо известен любителям пенного не только в родной Северной Осетии, но и далеко за ее пределами.

И этому есть простое объяснение - компания более 40 лет остается лидером на Северном Кавказе и за его пределами, сохраняя лучшие традиции пивоварения, при этом постоянно совершенствуя производство, используя оборудование и технологии последнего поколения.

Кстати, на основе природной артезианской воды «Дарьял» готовит и свои знаменитые лимонады, представленные в широчайшем ассортименте и на любой вкус.