Ставропольский край планирует заключить на ПМЭФ-2021 соглашения на 20 млрд руб

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Делегация Ставрополья во время Петербургского международного экономического форума подпишет 7 соглашений, ряд из них - с инвесторами. Об этом сообщил глава региона.

Владимир Владимиров добавил, что в рамках форума краевая делегация планирует провести встречи с руководством российских и иностранных компаний, а также регионов России, в том числе Санкт-Петербурга.

По его словам, также ожидается диалог о применении и российских регионах инфраструктурных кредитов, которые необходимы для развития строительной отрасли.

- Конечно, сегодня нужна инфраструктура - это дороги, газоснабжение, электроэнергия, водоснабжение и канализация. В рамках форума будут вырабатываться общие решения по применению инфраструктурных кредитов, и рассчитываю, что уже на будущем форуме будем подписывать соглашения по строительству как жилья, так и новых промышленных объектов, - отметил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что форум пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня.

Участие учреждения культуры Ставрополья в представительном мероприятии стало возможным благодаря победе библиотеки во втором фестивале Russian Creative Week - учреждение вошло в топ-30 проекта «АртДворик» в конкурсе молодежных проектов в сфере креативных индустрий.