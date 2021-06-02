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Общество2 июня 2021 16:42

На Ставрополье 2 июня «Единая Россия» объявила о завершении подсчета голосов

Стали известны списки победителей
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Стали известны списки победителей

Стали известны списки победителей

На Ставрополье завершен процесс подсчета голосов за участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Избиратели голосовали по 4-6 бюллетеням. В одном из них по общекраевому списку было 130 фамилий.

Поэтому в регионе «затянулся» подсчет голосов, ведь все данные приходилось вносить вручную. Об этом сообщил руководитель краевого исполнительного комитета партии Дмитрий Шуваев.

- Сейчас окончательные результаты известны. Они опубликованы на федеральном сайте pg.er.ru», -добавил он.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что предварительное голосование на Ставрополье проходило по всем уровням выборов, имеющимся в РФ - ГД, ЗС и 5 муниципалитетов.

Голосующие выбирали кандидатов-одномандатников и кандидатов в партийный список. Жителям Ставрополья предстоял выбор достойных кандидатов из порядка 1000 участников.