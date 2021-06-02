Губернатор Ставрополья рассказал, как в крае остановят рост цен на сахар и масло

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Ставрополья ответил на вопрос федеральных информационных агентств о планах развития регионального АПК.

В частности, Владимир Владимиров рассказал о предпринимаемых мерах по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

– У нас есть задача нарастить посевные площади сахарной свеклы и подсолнечника. Мы ожидаем в этом году собрать урожай сахарной свеклы на уровне не менее 1,8 миллиона тонн. Объемы производства подсолнечника планируем удвоить и довести до 500-600 тысяч тонн, – подытожил глава края.

По словам Владимира Владимирова, в число приоритетных направлений развития сельского хозяйства также входят суперинтенсивное садоводство, выращивание пряностей, производство хлопка и ряд других.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский край планирует заключить на ПМЭФ-2021 соглашения на 20 млрд руб.