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Происшествия2 июня 2021 19:04

Следователи возбудили уголовное дело после отравления наркотиками подростка в Благодарном

Сейчас полиция ищет того, кто склонил несовершеннолетнюю к запрещенным веществам
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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СУ СК России по Ставропольскому краю сообщило, что возбуждено уголовное дело по факту отравления наркотиками девушки, которой не исполнилось 18-ти лет. Преступник пройдет по статье "склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков".

Сейчас полиция ищет тех, кто предложил подростку наркотики. Также проводятся экспертизы, опрашивают родственников и знакомых потерпевшей. Ранее видео с невменяемой шестнадцатилетней девочкой распространилось в сети.

Известно, что к этому моменту она уже стояла на учете. Ее родителей привлекли к административной ответственности. Девушка родом из села Благодарного, где ее и нашли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала видео с потерпевшей. Прокуратура начала проверку по этому делу.