Прокуратура Ставрополья организовала проверку после отравления подростка наркотиками

По требованию прокурора края Александра Лоренца организована проверка по факту склонения подростка к употреблению наркотиков в Благодарном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появился ролик, героиня которого - 16-летняя девочка - едет в такси в состоянии, по внешним признакам напоминающее наркотическое опьянение. Прокуратура поделилась первыми результатами проверки.

- Установлены нарушения требований федерального законодательства. В настоящее время в адрес КДН и ЗП по Благодарненскому городскому округу, в ОМВД России по Благодарненскому городскому округу, а также в адрес государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Благодарненский агротехнический колледж» внесены три представления. Прокурорская проверка продолжается, - сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба СУ СКР по Ставрополью сообщало, что по факту возбуждено уголовное дело по статье "Склонение к употреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего". Расследование находится на контроле краевой прокуратуры.