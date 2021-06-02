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Общество2 июня 2021 20:02

33 тысячи жителей Ставрополя проголосовали за благоустройство бульвара Ивана Щипакина

"КП" рассказывает, чем завершился народный опрос по объектам облагораживания на 2022 год
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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30 мая завершилось голосование за объекты благоустройства на 2022 год, которое проходило по программе "Формирование комфортной городской среды". Больше 56 тысяч жителей краевой столицы приняли участие в опросе, а по всему региону - более 300 тысяч человек.

В итоге, жители Ставрополя выбрали провести работы на бульваре имени Ивана Щипакина - Героя Советского Союза. За этот проект проголосовали более 33 тысяч жителей. Также представим статистику голосования за другие идеи благоустройства:

- реконструкция сквера по улице Ленина. Голос оставили 12 777 человек;

- обустройство сквера по улице Руставели. Голос оставили 10 439 человек.

Архитекторы представили план нового вида бульвара Ивана Щипакина. Он будет поделен на природные зоны, которые соответствуют территориям России: тундра, тайга, степи, пустыни и т.д. Каждая будет стилизована под региона страны, передавая особенные яркие черты местного колорита. Такого эффекта достигнут не только сменой растительности, но с помощью пластических форм.