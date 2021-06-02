33 тысячи жителей Ставрополя проголосовали за благоустройство бульвара Ивана Щипакина

30 мая завершилось голосование за объекты благоустройства на 2022 год, которое проходило по программе "Формирование комфортной городской среды". Больше 56 тысяч жителей краевой столицы приняли участие в опросе, а по всему региону - более 300 тысяч человек.

В итоге, жители Ставрополя выбрали провести работы на бульваре имени Ивана Щипакина - Героя Советского Союза. За этот проект проголосовали более 33 тысяч жителей. Также представим статистику голосования за другие идеи благоустройства:

- реконструкция сквера по улице Ленина. Голос оставили 12 777 человек;

- обустройство сквера по улице Руставели. Голос оставили 10 439 человек.

Архитекторы представили план нового вида бульвара Ивана Щипакина. Он будет поделен на природные зоны, которые соответствуют территориям России: тундра, тайга, степи, пустыни и т.д. Каждая будет стилизована под региона страны, передавая особенные яркие черты местного колорита. Такого эффекта достигнут не только сменой растительности, но с помощью пластических форм.