В Ставропольском крае число умерших от ковид достигло 1525

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день скончались шесть человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил слова соболезнования родным и близким этих людей:

- К сожалению, зарегистрированы и летальные исходы, связанные с коронавирусом... Соболезную родным скончавшихся пациентов.

Число умерших в нашем регионе за весь период пандемии достигло 1525. В сожалению, зарегистрированы и летальные исходы, связанные с коронавирусом... Соболезную родным скончавшихся пациентов.

За вчерашний день диагнозом подтвердился еще у 52 человек. Всем оказывается медпомощь.

- Остановить распространение болезни поможет только вакцинация. Прививка доступна для всех желающих, ее сделали уже более 265 тысяч жителей нашего края. Запасы вакцины достаточны, и прививочные пункты продолжают работу. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.