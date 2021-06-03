В Ставрополе к 1 сентября 100 школ оснастят металлодетекторами

Более 96 тысяч детей Ставрополя обучаются и воспитываются в 124 школах города. На днях в краевом центре провели заседание антитеррористической комиссии в администрации города.

Там говорили о том, как усилить меры безопасности школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и летних лагерей для школьников. Мэр Ставрополя напомним о трагедии в Казани.

- Тема безопасности в сфере образования всегда в приоритете, и решение этой задачи находится под самым пристальным вниманием, - подчеркнул он.

В краевом центре по поручению губернатора края проверили школы и детские сады, организации дополнительного и среднего профессионального образования на предмет безопасности.

Напомним, на сегодняшний день все образовательные учреждения города оснащены кнопками экстренного реагирования Росгвардии, видеонаблюдением и пожарными сигнализациями, находятся под охраной частных охранных предприятий.

Члены специальной комиссии оценивали пропускной режим, работоспособность систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, оборудования для вызова экстренных служб, целостность ограждений.

Во время проверки опечатаны подвалы и чердаки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сразу после событий в казанской школе во всех школах ужесточили организацию пропускного режима. Для усиления его контроля в учреждения образования закупили 50 металлодетекторов, к началу учебного года планируется закупить еще столько же.

Также мэр краевого центра дал указание продумать вопрос установки систем оповещения во всех образовательных учреждениях.

Скоро планируется– обеспечение безопасности при проведении летней оздоровительной кампании, выпускных экзаменов и вечеров в 9 и 11 классах вместе с органами правопорядка.

- Систему воспитания и обучения менять надо! Институт семейных ценностей и семейного воспитания восстановить! Цензуру ввести! А шашкой махать уже хватит! – пишут жители Ставрополья в сети.