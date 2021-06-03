Ставрополь готовится к Всероссийской переписи населения – 2021

Этой осенью по всей стране пройдет Всероссийская перепись населения.

Ставрополь серьезно готовится к масштабному мероприятию.

В районах города уже подготовлены 136 охраняемых помещений для работы переписчиков. Они оборудованы средствами связи и местами для хранения переписных листов и всех необходимых документов ВПН.

Также подобран временный переписной персонал – 1096 человек. Именно они будут собирать сведения о населении. Для того чтобы обеспечить конфиденциальность собираемой и обрабатываемой информации, им предстоит пройти соответствующее обучение.

Напомним, Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, но ее перенесли на апрель 2021 года, а затем — на сентябрь. Причиной стала пандемия Covid-19. Осень рассматривается как наиболее безопасный и комфортный период для проведения переписи. В это время завершается активная пора отпусков, подходит к концу дачный сезон, горожане чаще пользуются электронными услугами.

Проведение переписи намечено на октябрь 2021 года.