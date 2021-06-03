В Ставропольском крае 4,5, 6 июня прогнозируется ливень, гроза, шквалистый ветер

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 4, 5, 6 июня местами в крае прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Специалисты рекомендуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Водителям - снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Во время непогоды советуют переместить от деревьев и ветхих строении личный автотранспорт. Ставропольцам советуют сделать запас свечей или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении.