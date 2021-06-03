Жители Ингушетии в возрасте от 18 до 81 года пострадали в драке за землю

В Ингушетии в драке из-за земельного спора пострадали шесть человек. Возраст участников инцидента колеблется от 18 лет до 81 года, рассказывает источник "КП-Ставрополь".

Сначала в больницу обратились три жителя Назрани 1939, 1984 и 1992 годов рождения. На их теле были множественные ушибы, ссадины. Информацию о таких пациентах передали в полицию, и на допросе мужчины признались, что подрались с ранее знакомыми людьми из-за земельного участка.

В тот же день в больницу пошли и другая троица - старший 1970 года рождения, младший - 2002. У них тоже были множественные травмы, полученные в драке. У участников драки изъяли два травматических пистолета, на которые были разрешения.