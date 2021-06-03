В лабораториях Ставрополья провели около 1 миллиона 871 тысячи тестов на COVID-19. Об этом 3 июня сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. В крае продолжают выявлять новые случаи передачи инфекции. Так, за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 59 человек.

Число зараженных достигло 54978. За вчерашний день победить болезнь смогли 64 человека. Число выздоровевших достигло 52067.

К сожалению, зарегистрированы и летальные исходы, связанные с коронавирусом.

За весь период пандемии жертвами ковида стали 1525. За вчерашний день скончались шесть человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.