Задержан член банды, убивавший и грабивший несколько лет жителей КМВ

Следователи задержали находившегося в розыске 38-летнего мужчину.

Против него было возбуждено несколько уголовных дел: «Убийство группой лиц с целью скрыть другое преступление», «Разбой организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему», «Участие в совершаемых бандой нападениях», «Незаконное приобретение оружия» и «Незаконное приобретение взрывчатых веществ».

Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ. По данным ведомства, в 2017 году 42-летний мужчина создал банду для совершения нападений на людей и организации в регионе Кавказских Минеральных Вод, в которую привлек пятерых своих знакомых.

Так, в 2019 году злоумышленник с другими участниками банды в тряпичных масках с автоматами пробрались на территорию склада одного из магазинов в Ессентуках.

Там они расстреляли находившегося там 34-летнего мужчину, а также тяжело ранили еще двух человек. Один из них - скончался в больнице. После чего злоумышленники похитили имевшиеся при потерпевших 14 миллионов рублей и скрылись.

За все годы существования банды, ее участники совершили целую серию преступлений. В 2020 году для так называемой зачистки собственных рядов, обвиняемые убили одного из своих подельников в станице Лысогорской Георгиевского городского округа.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следователи также задержали пособника и двоих участников банды, которые находятся под стражей.

Правоохранители устанавливают местонахождения последнего члена банды. Расследование уголовного дела продолжается.