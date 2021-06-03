На ПМЭФ-2021 заключили соглашение о развитии делового и событийного туризма на Ставрополье

В рамках Петербургского Международного экономического форума заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Ставрополья и Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро».

Подписи под документом поставили губернатор региона и исполняющий обязанности директора Ассоциации Сагид Заремуков. Об этом сообщает пресс-служба главы края.

Соглашение направлено на развитие потенциала Ставрополья как центра делового и событийного туризма.

– На Ставрополье приходит работать структура, сотрудничество с которой позволит, с одной стороны, полнее использовать потенциал выставочного комплекса «МинводыЭкспо». С другой стороны, в результате реализации соглашения мы сможем привлечь в край больше гостей – представителей бизнеса и инвесторов, – отметил Владимир Владимиров.

Развитие событийного турима – одно из приоритетных направлений работы по увеличению турпотока в регион. В течение этого года в крае планируется проведение 50 событийных мероприятий различного уровня и масштаба.

Около 30 из них пройдут на курортах Ставрополья – в городах Кавказских Минеральных Вод.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Ставрополья ответил на вопрос федеральных информационных агентств о планах развития регионального АПК. В частности, Владимир Владимиров рассказал о предпринимаемых мерах по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.