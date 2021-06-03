В Пятигорске при странных обстоятельствах пропала женщина

Если вы что-либо знаете о пропавшей жительнице Пятигорска, просьба, сообщить информацию в полицию города по адресу: город Пятигорск, ул. Рубина,2 или по телефонам 02,102

Правоохранители Пятигорска просят помочь в поисках пропавшей без вести жительницы курорта. Разыскивается Смоль Людмила Николаевна, 1977 года рождения.

Так,

30 мая 2021 года она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светлые длинной ниже плеч, глаза светлые.

Женщина была одета: брюки черного цвета, майка светло-зеленого цвета. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление разыскиваемой.

Если вы что-либо знаете о пропавшей жительнице Пятигорска, просьба, сообщить информацию в полицию города по адресу: город Пятигорск, ул. Рубина,2 или по телефонам 02,102 (с мобильного), (8793) 369-250, (8793) 369-250.