На Ставрополье бывший депутат «объел» судей на 1 млн рублей

Мужчина подозревается в присвоении денег Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Против президента региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Ставропольского края» и бывшего депутата городской Думы следователи возбудили 29 уголовных дел.

Мужчина подозревается в присвоении денег министерства физической культуры и спорта Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Выяснилось, что с 2017 года по 2020 год между ним и минспортом был заключен договор по проведению и участию в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по теннису.

Но президент Федерации присваивал деньги, предназначавшиеся для обеспечения бесплатным питанием судей.

В результате чего министерству физической культуры и спорта Ставропольского края причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.