В Ставрополе на улице К.Хетагурова отремонтируют подпорную стену для безопасности горожан

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На одной из старейших улиц Ставрополя К. Хетагурова отремонтируют подпорную стену, которая разделяет пешеходную дорожку от проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ранее от местных жителей поступали жалобы на ее конструкцию. Они своими корнями способствуют процессу разрушения, а также, по информации местных жителей, опасно нависают над их жилыми домами.

Кстати, в этом районе города находятся детский сад и парк культуры и отдыха «Центральный».

Для обеспечения безопасности местных жителей городская комиссия по охране зеленых насаждений согласовала снос 13 кленов. Цифра предварительная, в ходе работ специалисты планируют снизить количество деревьев, которые необходимо убрать.

А осенью в период активной высадки зеленых насаждений рассмотрят возможность компенсационной высадки деревьев на этом участке.

Во время проведения ремонта перекроют движение транспорта с 07 :30 до 18 :30 4 июня и с 07 :30 до 18:30 5 июня по улице К. Хетагурова (на участке от улицы Дзержинского до улицы Комсомольской). Объезд участка осуществлять по улицам Дзержинского, Голенева, Комсомольской.