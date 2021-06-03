Более 10 тыс. выпускников Ставрополья сдадут ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, на Ставрополье начался самый массовый ЕГЭ - по русскому языку. Он проводится в течение двух дней и в нем поучаствуют более 10 тысяч выпускников 11-х классов. Об этом сообщили в министерстве образования края.

На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа. Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий.

Результаты ЕГЭ выпускники узнают до 22 июня. Для поступления в вузы по программам бакалавриата и специалитета на ЕГЭ по русскому языку нужно набрать более 36 баллов. Для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно 24 баллов.

Выпускники, получившие неудовлетворительный результат, смогут пересдать экзамен 28 июня. Для ребят, которые по причине болезни, карантина или по иной уважительной причине не смогут пройти испытание в основное отведенное для этого время, предусмотрены резервные дни сдачи ЕГЭ с 28 июня по 2 июля.

Для тех, кто не сможет сдать ни в основной, ни в резервный периоды, установлен еще один дополнительный период с 12 по 17 июля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе к 1 сентября 100 школ оснастят металлодетекторами.

Напомним, на сегодняшний день все образовательные учреждения города оснащены кнопками экстренного реагирования Росгвардии, видеонаблюдением и пожарными сигнализациями, находятся под охраной частных охранных предприятий.