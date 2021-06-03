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Общество3 июня 2021 16:25

Жителям Ставрополья рассказали, как получить туристический кешбэк за детский отдых

Туристический кешбэк положен только при оплате полной смены
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Ставропольские родители школьников начали получать детский туристический кешбэк за путевки в загородные лагеря стационарного типа. За путевки в лагерь «Машук» кешбэк уже получили 14 родителей. Об этом рассказала замминистра образования Диана Рудьева.

Напомним, кешбэк составляет 50% затраченных на путевку средств, но не более 20 тысяч рублей.

На его получение претендуют родители, которые приобрели путевку только на полную 21-дневную смену в загородный лагерь. На 7-дневные и 14-дневные смены программа не распространяется.

Частичная оплата производится по двум направлениям.

Первое: кешбэк распространяется на путевки, приобретенные после 25 мая только по карте «Мир» при регистрации лагеря на сайте мирпутешествий.рф. Возврат в размере 50% производится в течение пяти дней после проведения оплаты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня, 3 июня, на Ставрополье начался самый массовый ЕГЭ - по русскому языку. Он проводится в течение двух дней и в нем поучаствуют более 10 тысяч выпускников 11-х классов.