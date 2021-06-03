На Ставрополье родители смогут проверить безопасность детских лагерей через сайт Минобра края

Летние детские лагеря на Ставрополье, которые прошли все проверки на безопасность, включены в специальный реестр.

Теперь родители отдыхающих там детей смогут сверяться с ним при выборе путевки для своих дочерей и сыновей. Об этом сообщила замминистра образования Ставрополья Диана Рудьева.

По ее словам, комплексный контроль качества проводился во всех 622 организациях отдыха. Все они вошли в реестр. С ним можно ознакомиться на сайте министерства образования Ставропольского края в разделе «Детский отдых».

Если быть точнее, то это – информационный ресурс, которым могут воспользоваться мамы и папы, чтобы посмотреть работает ли лагерь легально.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольские родители школьников начали получать детский туристический кешбэк за путевки в загородные лагеря стационарного типа. За путевки в лагерь «Машук» кешбэк уже получили 14 родителей.