В детских лагерях Ставрополья отдыхающим запретили встречаться с родителями

В детских летних лагерях Ставропольского края отменили так называемые родительские дни, когда ребята могли встретиться с родней. Теперь всю смену школьники не смогут увидеть родителей. Это нужно для исключения заражения коронавирусом.

Запрет доступа на территорию лагеря - вынужденное ограничение. Весь персонал организации перед сменой вакцинируется, а детей по желанию тестируют на коронавирус. Но такие меры нельзя применить к людям, которые приезжают извне. Поэтому их решили не пропускать.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что до 30 мая власти должны были завершить подготовку мест отдыха для детей.

- Планируем дать возможность наших детским оздоровительным лагерям поработать со 100% заполняемостью. Все подготовительные меры по организации эпидемиологической безопасности, включая вакцинацию персонала, будут завершены к 30 мая, - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.